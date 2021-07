Seksuele uitbuiting en illegale prostitutie nog groter probleem door corona

Actie tegen mensenhandel in Den Haag (foto ANP/Martijn Beekman) vergroot

Corona heeft het probleem rond mensenhandel alleen maar groter gemaakt. "Legale seksclubs waren gesloten, maar de behoefte bleef. Daardoor werd er veel meer gebruik gemaakt van sekssites. Klanten weten hierdoor vaak van tevoren niet waar ze terechtkomen”, zegt Sjaak Vos, teamleider van de Afdeling Vreemdelingen, Identiteit en Mensenhandel (AVIM).

"Het kan dus zomaar zijn dat ze met illegale prostitutie in aanraking komen. Door de advertenties kwamen we bij een hoog aantal prostituees uit Zuid-Amerika en voormalige Oostbloklanden uit.” Ook gastarbeiders, die door corona hun werk zagen wegvallen, belandden in de prostitutie. “Het is maar de vraag of dat vrijwillig gebeurt.”

Op 30 juli is het Werelddag tegen Mensenhandel. Met deze dag wil de VN het publiek bewust maken van het wereldwijde probleem. Alleen al in het politiedistrict De Markiezaten, waar onder meer Bergen op Zoom en Roosendaal onder vallen, komen ieder jaar ruim 200 meldingen binnen. “Het gaat dan vooral om seksuele uitbuiting, maar ook illegale prostitutie, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting”, legt mensenhandelrechercheur Sanne Kivits uit.

"Pooiers dwingen jonge vrouwen via social media om naaktfoto's te sturen."

Jonge vrouwen komen ook in aanraking met zogenoemde loverboys. Volgens Sjaak Vos is die term achterhaald. “Het zijn echte pooiers. Vroeger werd het meisje ingepalmd met lieve woordjes en cadeautjes. Tegenwoordig is dat echt niet meer zo.”

Hij merkt dat pooiers nu vooral sexting gebruiken om jonge vrouwen te chanteren. "Ze dwingen hen via social media om naaktfoto's te sturen. Het kan zijn dat een foto ’s ochtends wordt verstuurd en ze de volgende dag al in de prostitutie zitten.” Vooral kwetsbare meisjes zijn vatbaar voor deze groep jongens. En de daders worden steeds jonger. “Zorgwekkend”, vinden zowel Kivits als Vos. Ze doen er alles aan om het te voorkomen.

“Illegale prostitutie is een bron van mensenhandel.”

Om mensenhandel te bestrijden, moeten alle gemeenten in Nederland begin volgend jaar een duidelijk beleid hebben. Dat is afgesproken in het actieprogramma Samen tegen Mensenhandel. “Sommige gemeenten zijn daarin al heel actief”, ziet Sjaak Vos.

In een aantal gemeenten wordt al nauw samengewerkt met zorgcoördinatoren en opvanglocaties van het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Zij staan in contact met slachtoffers en bieden hulp en ondersteuning.

Sommige gemeenten werken al aan een duidelijk beleid, maar er zijn ook gemeenten waar nog niets gebeurt. De kans is groot dat er daardoor weinig zicht is op wat er zich achter de voordeur afspeelt. “Illegale prostitutie is een bron van mensenhandel”, meent Sjaak Vos. Als de gemeente niet handhaaft, kan de politie signalen van mensenhandel mislopen.

"Mensenhandel is en blijft een heel lastig fenomeen om te herkennen.”

De AVIM investeert daarom in voorlichting aan gemeenten en wijkagenten. Zodat ze meerdere vormen van mensenhandel tegen kunnen gaan. De gemeente Tilburg hield zelfs een Week tegen Mensenhandel, waarin werd uitgelegd hoe je mensenhandel kunt opmerken.

In de regio Markiezaten leren wijkagenten onder andere hoe ze moeten kijken naar mensen in een woning, waar meldingen van illegale prostitutie over zijn binnengekomen. Vos: “Als je de gegevens van een prostituee wilt controleren, maar haar identiteitsbewijs wordt door iemand anders in het huis overhandigd, dan is dat al een signaal van mensenhandel." Rechercheur Sanne Kivits concludeert: "Het is en blijft een heel lastig fenomeen om te herkennen."

