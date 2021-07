Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Yvonne denkt op haar herinneringsbankje in de natuur terug aan mooie tijden

Boswachters van Staatsbosbeheer worden overstelpt met aanvragen om als herinnering aan een dierbare een bankje neer te mogen zetten op hun favoriete plekje in de natuur. "Door corona gaan heel veel mensen de natuur in. Doordat ze daar die bankjes zien, loopt het echt storm", zegt boswachter Janneke de Groot van Staatsbosbeheer. Een van hen is Yvonne uit Oss.

Iedereen kan een herinneringsbankje in de natuur aanvragen. Het hoeft per se voor iemand te zijn die overleden is. Een bankje kan ook uit dankbaarheid geplaatst worden of als waardering voor iemand die nog leeft.

"Mensen genieten enorm van de natuur als een plek waar je kan herinneren."

"Voorwaarde is wel dat het op grond van Staatsbosbeheer komt te staan en wij kijken natuurlijk ook altijd even naar de planten en dieren", zegt de boswachter, want de natuur mag niet worden verstoord. "Mensen genieten enorm van de natuur als een plek waar je tot rust kan komen, even kan zitten en genieten en ook kan herinneren", zegt boswachter Janneke de Groot. Ze ziet dat de belangstelling de laatste tijd enorm is toegenomen.

Yvonne van Loon uit Oss liet vorig jaar in het Bomenpark bij Heesch een bankje neerzetten voor haar twee overleden echtgenoten en haar overleden zoon. "Een herinnering aan mijn drie zonnestraaltjes", zegt ze met een lach. Want Yvonne wil op haar bankje vooral terugdenken aan de mooie tijden die ze met haar twee overleden mannen en zoon heeft gehad. Rust even en geniet! Staat er op het bankje, met de namen van overledenen: Peter, Feico en Sjef.

Yvonne kwam meer dan dertig jaar geleden al op die plek met haar eerste man en haar honden. Toen Peter overleden was leerde ze Sjef kennen. Ook voor hem was de idyllische plek met uitzicht over het water favoriet om met de honden te komen. Toen Sjef door een hersenbloeding in een rolstoel belandde kwamen hij en Yvonne er nog vaak, tot aan zijn dood.

"Iedereen kan hier zijn rustmomentje pakken en genieten."

Minstens één keer per week gaat Yvonne naar haar herinneringsbankje. Meestal vroeg in de ochtend als het nog rustig is. Dan denkt ze even terug aan die mooie tijden, die ze met haar drie zonnestraaltjes heeft gehad. "Dat bankje is gewoon voor iedereen die hier langskomt. Iedereen kan zijn rustmomentje pakken en genieten van het water, van de vogeltjes en de mooie bomen", zegt Yvonne.

Het bankje staat dus op de plek waar haar overleden tweede man altijd met zijn rolstoel stond. "Het was eigenlijk heel snel geregeld met boswachter Janneke", zegt Yvonne. Voor zo'n bankje betalen mensen 732 euro aan Staatsbosbeheer. Je mag het dan tien jaar lang als jouw persoonlijke herinneringsbankje gebruiken.

"Ik vind het zelf heel speciaal om voor een familie iets te kunnen betekenen en je hoort dan ook echt wat er leeft bij die mensen, dus je voelt echt een stuk verbondenheid", zegt boswachter Janneke de Groot, die het regelen van een herinneringsbankje dankbaar werk vindt.

