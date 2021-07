15-jarige Dounia uit Den Bosch vermist

De vermiste Dounia (foto: politie). vergroot

De 15-jarige Dounia Oustou wordt sinds dinsdag vermist. De tiener is voor het laatst gezien in de omgeving van winkelcentrum de Helftheuvelpassage in Den Bosch.

Dounia heeft een normaal postuur en donker haar dat ze vaak in een staart draagt. Ze draagt mogelijk een beige trui met van capuchon en daarover een zwarte bodywarmer.

Ze had een zwarte broek met witte Nike-sneakers aan. Het logo op de sneakers is bedekt met glitters. Mogelijk draagt zij ook een klein zwart heuptasje.

