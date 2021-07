'Genieten van historische dag, vooral van de verhalen achter de medailles'

Björn Koreman. vergroot

De eerste dagen van de Olympische Spelen waren voor de Nederlandse sporters geen doorslaand succes. Veel zat tegen en dat was te merken in de uitslagen. Woensdag was echter alles anders, met acht medailles op een dag zette de Nederlandse equipe een record neer. Het was genieten.

"Ik heb echt genoten." Björn Koreman, voor Omroep Brabant Olympische Spelen-watcher, zei het meerdere keren na afloop van de olympische dag. "Het was echt een topdag, historisch ook. Dat is helemaal mooi, de meeste medailles die Nederland ooit op één dag heeft gehaald op de Olympische Spelen. Even acht medailles erbij pakken, dat geeft wel een heel lekker gevoel. En het waren ook echt mooie dingen."

De atleet wijst daarbij niet per se naar de gouden medailles of de manier waarop het eremetaal gepakt werd. "Er zijn zo enorm veel verhalen dit jaar. Die verhalen achter de prestaties zijn zo mooi."

"Je gevoelens uitspreken en daar echt voor uit durven komen, dat wordt onderschat."

Koreman noemt als eerste het zilver van Tom Dumoulin. “Als je ziet wat voor jaar hij achter de rug heeft. In de sport wordt het wel onderschat wat hij heeft gedaan. Je gevoelens uitspreken en daar echt voor uit durven te komen.” Wat betreft de marathonloper uit Geertruidenberg zou dat vaker mogen gebeuren. “Topsporters zijn ook allemaal mensen natuurlijk, het zijn geen robots. Er is vaak een kwetsbare kant. En die mag ook gezien worden.”

Dumoulin nam een periode afstand van het wielrennen, deed een stap terug. Maar kwam sterk terug. Andere topsporters kregen te maken met het verlies van naasten. Soms zorgt het voor extra motivatie. En waar topsport regelmatig voor enorme druk zorgt, kan het ook juist de manier zijn om je hoofd leeg te maken en te ontspannen. "Dat is iets waar ik zelf de afgelopen twee jaar echt de stap heb gemaakt naar de Nederlandse en Europese top: balans."

"Het maakt niet uit welke sport je doet, de balans moet goed zijn."

"De afgelopen weken was ik niet in balans. Ik was net wat meer aan het werken. Meteen presteer ik wat minder met lopen en zijn er kleine pijntjes, de balans was verstoord. Elke topsporter zal erkennen dat de balans belangrijk is. En je balanceert altijd op een punt tussen topfit zijn of geblesseerd zijn. En dat kan ook mentaal geblesseerd zijn. Dan maakt het niet uit welke sport je doet, de balans moet goed zijn. Daarom is het ook zo mooi dat de verhalen achter de sporter of achter de prestatie aandacht krijgen."

Moment van de dag:

Met het vele Nederlandse succes was er ook Brabants eremetaal. Koreman kiest 'bronzen' Sanne van Dijke als zijn moment van de dag. "Ze was zelf volgens mij niet helemaal tevreden, omdat ze voor meer kwam. Maar het was toch een mooi momentje. Sowieso mocht elke medaille vandaag echt gevierd worden, zeker omdat we na al die dagen pas drie zilveren medailles hadden. Maar ook Van Dijke heeft natuurlijk een verhaal, met het verlies van haar broertje. Een heftig verhaal. Dat maakt het extra mooi.”

