Influencer Yvonne Coldeweijer reageert op ophef over 'te dure' sieradenlijn

Yvonne Coldeweijer heeft woensdagavond gereageerd op de ophef over haar zelf ontworpen sieraden die voor een fractie van de prijs te koop zouden zijn bij Chinese webwinkels. De YouTuber zegt dat ze haar sieraden écht zelf ontwerpt en dat het prijsverschil door de keuze in materialen komt.

Mensen achter het Instagram-account 'realityfbi' ontdekten dat de sieraden van Coldeweijer ook te koop waren bij de webwinkel AliExpress. Dat leidde tot heel wat ophef. In een nieuwe video reageert de actrice en YouTuber uit Kaatsheuvel hier uitgebreid op.

"Ik ben echt excited want het liefst praat ik de hele dag over mijn eigen sieraden. Je kan me niet happier maken dan dat ik finally ga vertellen hoe ik mijn eigen sieradenlijn ontwerp, laat produceren en op de markt breng", aldus de influencer.

In een twintig minuten durende YouTube-video legt Coldeweijer uit dat ze eerst inspiratie opdoet voor nieuwe sieraden, dan zelf een ontwerp tekent op een A4’tje – de tekening zelf is heel ugly, zegt ze daarover – en dat er vervolgens een technische tekening gemaakt wordt door een freelancer. Die gaat naar de fabriek, daar rolt een sample uit en dan beslist Yvonne of ze het design goed genoeg vindt om in haar webshop te verkopen.

'Geen patent'

Maar hoe kan het dan dat bijvoorbeeld haar ster- en maanoorbellen precies dezelfde lijken als die op AliExpress te vinden zijn? "Je hebt natuurlijk overal wel oorbelletjes met sterretjes of maantjes. Dat is geen uitvinding waar je patent op moet aanvragen. Maar al mijn sieraden zijn door mij persoonlijk ontworpen. Ik kan je garanderen dat je nergens op internet of nergens in een boetiekje precies mijn designs gaat vinden. Misschien vergelijkbare, maar niet het precieze design.”

Links de webwinkel van Yvonne, rechts een andere winkel. vergroot

En waarom zijn vergelijkbare oorbellen dan voor een paar cent te koop en kosten die van haar vijftig euro? “De meeste mensen voelen het al aan hun aqua, maar vaak worden consumenten misleid. Dan staat er ‘goud’, maar kijk naar het materiaal. Het materiaal is bijvoorbeeld metaal."

De sieraden in Yvonne’s webshop zijn verguld met 14 karaat goud of verguld met rodium (zilverwit edelmetaal). “Het is een verschil van dag en nacht”, aldus Yvonne.

