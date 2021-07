Coronanieuws: 84 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

11.34

Wie eenmaal zijn vaccinatiebewijs heeft opgevraagd in de CoronaCheck-app, houdt het groene vinkje, ook als hij positief is getest. Met die QR-code kan hij vervolgens op vakantie of een evenement bezoeken, terwijl hij besmet is met corona, schrijft de Volkskrant. Het ministerie van Volksgezondheid is op de hoogte van deze tekortkoming in het systeem en beraadt zich op maatregelen.