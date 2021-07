Coronanieuws: we blijven donkerrode vlek op Europese coronakaart

07.00

Het Internationaal Olympisch Comité gaat de omstandigheden voor de atleten in de zogenoemde quarantainehotels verbeteren. Dat heeft de overkoepelende olympische instantie toegezegd, na klachten uit verschillende landen. Onder meer Nederland, met meerdere atleten in het betreffende hotel, liet eerder weten zich grote zorgen te maken.

"We zijn bezig de protocollen te verbeteren", zei Kirsty Coventry, chef van de atletencommissie. "We staan in contact met de door het coronavirus getroffen atleten en horen hun klachten aan." Ze zei daarbij wel dat er niet heel veel van het IOC kan worden verwacht, de verantwoordelijkheid over de quarantainehotels ligt bij de Japanse overheid.