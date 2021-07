Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Kapitein Reinier zet legendarisch schip te koop: 'Met pijn in het hart'

Strak in de lak en een motor die loopt als een zonnetje. “Hij is altijd van een oud mannetje geweest en nog als nieuw”, grapt Reinier van der Zee. Hij is de trotse eigenaar van de Furie 3: Geen sjieke bolide, maar het hulpverleningsvaartuig uit Dintelsas. Na ruim twintig jaar trouwe dienst zoekt Reinier een nieuwe eigenaar voor de varende legende.

Van der Zee is met zijn bedrijf BST Dintelsas gespecialiseerd in bergings- en blusacties op het water. Vijf jaar geleden nam Van der Zee de Furie 4 in de vaart. De oude Furie 3 is daarmee overbodig geworden. “Het is bovendien te duur om beide boten te houden”, legt Reinier van der Zee uit.

"Mensen redden, is het meest bijzondere wat je kunt doen.”

Het calamiteiten interventievaartuig zoals het type schip officieel heet, was betrokken bij talloze reddingsacties. BST werkt hiervoor al jaren nauw samen met de brandweer. Reinier: “We hebben er hele grote binnenschepen mee geborgen zoals De Vlissingen. Maar we hebben ook 53 zeeverkenners naar binnen gesleept die werden vermist. Mensen redden, is het meest bijzondere wat je kunt doen.”

Zo herinnert hij zich ook die ene keer dat hij met zijn collega’s in de kantine zat en een stem uit de marifoon klonk. “Iemand riep: Hilfe, hilfe! En dat was het. We wisten niet waar het vandaan kwam, maar we besloten toch maar uit te varen. Er bleek een Duitse schipper over boord te zijn geslagen. We konden hem gelukkig nog net op tijd uit het water halen. Dat zijn dingen die je nooit vergeet.”

“Ik zou de boot niet gebruiken om te gaan vissen”

De Furie 3 werd in 1986 gebouwd op de scheepswerf in Fijnaart. Ondanks zijn gevorderde leeftijd is het schip nog lang niet afgeschreven. “We varen zo’n zestig keer per jaar uit en dan maken we slechts vier, vijf of soms tien uur.” Volgens kapitein Reinier staat de afschrijving daarmee gelijk aan zo’n veertigduizend kilometer op de teller van een auto.

Het schip is een varende machine. Het ruim wordt voor een groot deel in beslag genomen door vier enorme voortstuwingsmotoren, generatoren en pompen. De brug is volgestouwd met radar- en communicatie apparatuur. Er is geen plek voor verblijfsruimtes voor de bemanning. “Ik zou de boot niet gebruiken om te gaan vissen”, lacht Van der Zee.

"Ik heb veel liefde en energie in deze boot zitten."

Wie zijn schip gaat kopen? Reinier heeft wel een idee: “Ik denk dat de nieuwe eigenaar hem gaat gebruiken om een raffinaderij mee te beschermen vanwege de bluscapaciteit. Maar als iemand er een duwboot van wil maken, kan dat ook. Als plezierboot is hij minder geschikt, vanwege het brandstofgebruik.”

Voor de 1200 pk’s schoon aan de haak, hangt een stevig prijskaartje tussen de 750 en 850 duizend euro. “Het is ook niet voor een hobbyist. Dit is een gespecialiseerde boot. Ik heb er veel liefde en energie inzitten. Nu mag iemand anders er nieuwe avonturen mee gaan beleven. Ik neem straks afscheid, maar met pijn in mijn hart."

Kapitein Reinier heeft al heel wat schippers gered met de Furie 3 (foto: Erik Peeters). vergroot

Het schip staat nu in de verkoop (foto: Erik Peeters). vergroot

De Furie 3 is ook ingezet als blusboot (foto: BST Dintelsas). vergroot

