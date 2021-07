Karkas van Philips-kantoren eindelijk gesloopt: 'Negen jaar op gewacht'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Philipskarkassen eindelijk tegen de vlakte

Stofwolken dalen neer als weer een blok beton van de oude Philips-kantoren aan de Vonderweg naar beneden valt. Beetje bij beetje vordert de sloop en verdwijnt het karkas tegenover het Philips Stadion, waar omwonenden jarenlang op uitkeken. "Het werd hoog tijd!"

Dat vindt een bewoner van een appartement dat er op uitkijkt. "Toen wij hier negen jaar geleden kwamen wonen, zou het al gesloopt worden."

Een jonge vrouw . die pas een half jaar woont in een appartement met uitzicht op de bouwval, is ook blij dat de boel eindelijk tegen de vlakte gaat: "Ik zag daar wel eens kinderen spelen op de vijfde en zesde verdieping. Best eng, want er is geen reling."

Dat er nu stofwolken neerdalen op haar balkon, neemt ze voor lief. "Straks als alles weg is, kunnen we het geluid uit het PSV stadion beter horen. Dat is wel leuk, dan weten we meteen wanneer er gescoord is."

Herrie

De sloopwerkzaamheden gaan gepaard met flinke herrie. Maar voor een bejaarde bewoonster, die met haar rollator naar buiten komt, is dat geen enkel probleem: "Ik heb met mijn man heel mijn leven in de kantine van voetbalvereniging Brabantia gestaan, dus ik ben wel wat gewend."

Een man wijst naar een berg zand, op het sloopterrein: "Kijk daar komt een woontoren van 95 meter hoog. Een tijdje geleden konden mensen hier naar maquettes kijken van de nieuwbouw die hier komt. Het was gigantisch druk. Volgens mij zijn al die woningen al weg."

Veel bekijks trekt de sloop van de kantoorpanden niet. In Eindhoven zijn ze wel wat gewend als het om slopen gaat. En dat er weer een voormalig Philips pand tegen de vlakte gaat, daar kijkt ook niemand meer van op in de voormalige Philips stad: "Mijn vrouw werkte vroeger hier om de hoek bij Philips. Dat is allemaal al weg. Ze moet nu naar Medical Systems in Best, tien kilometer verderop, dat is alles wat er nog over is van Philips."

De sloop van oude Philipskantoren in Eindhoven is in volle gang. vergroot

