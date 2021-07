Niet de coronabesmettingen, maar de geboekte reizen groeien explosief

De telefoon staat roodgloeiend bij D-Reizen en Prijsvrij; vergroot

Van code rood en oranje, naar groen en geel. Sinds de Nederlandse reisadviezen binnen Europa zijn veranderd, hebben reisorganisaties het gigantisch druk. "Twee dagen geleden gingen de boekingen ineens helemaal door het plafond", aldus Michelle de Wit, CRO bij Prijsvrij Vakanties en D-Reizen.

"De boekingen zijn de afgelopen dagen, zeker sinds het gewijzigde reisadvies van afgelopen maandag, door het plafond gegaan. Het is echt ontzettend druk", vertelt Michelle de Wit. "Ten opzichte van twee weken geleden, boeken we nu het tienvoudige. We hebben zelfs bijna, op één dag na, een boekingsrecord te pakken. Het ging om ongeveer 460 boekingen op één dag. Dat was zowel gisteren als eergisteren het geval. Dat zijn gewoon ongekende aantallen. Zeker voor deze periode van het jaar."

"Als het zo doorgaat, hebben we deze week het hoogste bezoekersaantal ooit op onze website. Het gaat lekker.

"In essentie is er niet heel veel veranderd. Maar aan de onduidelijkheid vanuit de regering is nu een einde gekomen met groen en geel, jullie mogen als je wilt. Gelukkig pakt de consument dat direct op," zegt Jacky Lambert, commercieel directeur van Vacansoleil.

Ook daar is het hartstikke druk. "Als het zo doorgaat, hebben we deze week het hoogste bezoekersaantal ooit op onze website. We zitten daarmee ruim boven onze topjaren die we in 2017 en 2018 hadden qua omzet. Dus het gaat lekker.

"Het is heel gek, want op de reisbestemmingen is weinig veranderd."

Vooralsnog lukt het Prijsvrij en D-Reizen om de grote drukte bij te benen. "We zitten nu op tweehonderd medewerkers en daar moeten de komende weken tot maanden natuurlijk nog een heleboel mensen bij komen", stelt De Wit. Bij Vacansoleil is het ook alle hens aan dek. "De regels veranderen continu, dus we krijgen echt heel veel vragen, zowel telefonisch als via de mail. We hebben daarom direct opgeschaald", vertelt Lambert.

Door het gewijzigde reisadvies van de Nederlandse overheid, heeft de consument veel meer vertrouwen om op reis te gaan, merkt De Wit. "Het is heel gek, want op de reisbestemmingen is weinig veranderd. Alleen zijn de landen nu groen of geel gekleurd." De telefoon staat roodgloeiend. "Mensen hebben echt behoefte aan advies. Het aantal vragen over gewijzigde reisadviezen is enorm. Klanten willen weten waar ze rekening mee moeten houden qua coronamaatregelen."

"Nu kunnen we eindelijk weer bezig met dat waar we goed in zijn: klanten blij maken met een nieuwe reis."

De CRO van Prijsvrij is ontzettend blij met de drukte. "Dit is echt heerlijk. We hebben een jaar gehad waarin we vooral bezig waren met het omboeken, annuleren en weer opnieuw omboeken van reizen Nu kunnen we eindelijk weer bezig met dat waar we goed in zijn: klanten blij maken met een nieuwe reis."

De populairste bestemmingen? Bij klanten van Vacansoleil zijn Spanje en Frankrijk enorm in trek. "En Italië en Kroatië zijn echt booming, daar zitten de campings nagenoeg vol", aldus Lambert. Bij D-Reizen en Prijsvrij worden reizen naar de Canarische Eilanden, De Balearen en het Spaanse vasteland het meest geboekt.

