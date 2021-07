Snee in wang van baby door fout Eindhovens ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is verantwoordelijk voor de snee in de wang van een baby (foto: archief) vergroot

Het Eindhovense Catharina Ziekenhuis is en blijft aansprakelijk voor een snee in de wang die een baby opliep tijdens een spoedkeizersnede. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch. Het ziekenhuis betaalde na een eerdere veroordeling een schadevergoeding aan de ouders van het kind.

De baby werd in mei 2017 met een keizersnede ter wereld gebracht en liep daarbij een snee op in zijn wang. De ouders van het jongetje stelden het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk.

Schuld ziekenhuis

Het ziekenhuis wees de aansprakelijkheid af, maar de rechter gaf de ouders in december 2019 gelijk. De rechter veroordeelde het ziekenhuis tot het betalen van een voorschot van 3.500 euro aan smartengeld en 7.380 euro aan proceskosten en buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen zijn door het ziekenhuis destijds betaald.

Volgens het ziekenhuis had de eerdere uitspraak een onjuiste juridische grondslag. Zij stapte daarom opnieuw naar de rechter. Het ziekenhuis zei opnieuw niet aansprakelijk te zijn voor de schade als gevolg van de keizersnede. Het ziekenhuis heeft tijdens de procedure afgezien van het terugvorderen van het uitgekeerde voorschot aan smartengeld. De ouders zouden volgens het ziekenhuis wel het bedrag aan proceskosten en buitengerechtelijke kosten moeten terugbetalen.

Ziekenhuis verantwoordelijk

De rechter oordeelde donderdag dat er geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht over wat er zich tijdens de medische ingreep heeft afgespeeld. Dat betekent dat ook in hoge beroep het ziekenhuis aansprakelijk wordt gehouden. Dit betekent dat de ouders niets hoeven terug te betalen aan het ziekenhuis.

