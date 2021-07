NAC-supporter Kees is na 43 jaar eindelijk af van 'pestende' PSV-fans

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 NAC-supporter Kees Koeken werkt al 43 jaar tussen de PSV-fans.

Nog drie maanden werken en dan gaat Kees Koeken uit Breda vroegtijdig met pensioen. De 63-jarige heftruckchauffeur én fanatieke NAC-supporter is dan eindelijk verlost van alle flauwe grapjes van zijn collega's. Kees, die al vijftig jaar een seizoenkaart heeft van NAC, werkt namelijk al 43 jaar tussen voornamelijk PSV-fans op het distributiecentrum van Enexis in Veldhoven.

"We pesten Kees zo vaak mogelijk", zegt collega én PSV-supporter Brian Soesman met een grote glimlach op zijn gezicht. "Over dat NAC binnenkort tweede divisie gaat spelen of zelfs naar de amateurs afzakt."

Kees 'Koekie' Koeken kan er wel om lachen, want hij is het gewend. Bovendien treitert de bijna-pensionaris ook fijntjes terug als de Eindhovense club eens heeft verloren. Hele dagen wordt er bij Enexis in Veldhoven op de werkvloer over voetbal gesproken en daarbij viert rivaliteit hoogtij. In het PSV-bolwerk is Kees hierbij de enige NAC'er.

"Mijn PSV-collega's pikken de NAC-stickers op mijn heftruck wel."

"Vooral op maandagochtend ben ik vaak de klos", vertelt Kees, die dagelijks tussen Breda en Veldhoven pendelt. "Zeker als NAC verloren heeft, word ik gepest. Dat gaat dan vaak de hele dag door. Maar ik pest natuurlijk ook terug. Heel soms is er wel eens wat irritatie en botst het, maar we gaan er vooral fijn mee om."

Dat blijkt ook wel uit het feit dat Kees in het distributiecentrum rondrijdt met stickers van NAC op zijn heftruck. De NAC-leus 'Wij gaan niet opzij' en het clublogo prijken prominent op zijn stapellaar. "Daar rij ik al een paar jaar mee rond en dat pikken de PSV'ers wel", zegt 'Koekie'. "Ik heb er in ieder geval weinig commentaar op gehad. Ik laat gewoon graag zien dat ik voor NAC ben, want ik sta er al vijftig jaar mee op en ga er mee naar bed."

Maar heel af en toe zorgt de liefde van Kees toch voor wat wrijving in het Oost-Brabantse. "Ik had mijn NAC-bidon een keer op de balie gezet en een externe chauffeur, een PSV-supporter, vond dat echt niet leuk. Toen heb ik hem op een gegeven moment toch maar weggehaald."

Collega Brian maakt dat allemaal niets uit. "Ach ja, we moeten het met Kees doen", lacht de PSV-fan. "Ook al is hij voor NAC, haha. Nee hoor, ik ben heel goed met hem."

"Als ik niet aan het werk ben, worden er weleens stickers van Ajax op mijn heftruck geplakt."

Soms waait de wind in Veldhoven ook uit andere richting. Want wie de stapellaar van Kees Koeken goed bekijkt, komt ook een andere voetbalclub tegen. Een sticker met het logo van Ajax is namelijk heel subtiel op de noodstopknop geplakt.

"Als ik niet aan het werk ben, worden er weleens stickers op mijn heftruck geplakt", weet Kees. "Dan vloek ik een paar keer en haal ze er af. Ik sta daar boven, joh."

De NAC-supporter heeft nog voldoende lol op de werkvloer, maar is vooral ook blij dat hij over drie maanden afzwaait. "Ik kijk er na 43 jaar wel naar uit om te stoppen", zo zegt hij. "Al die geintjes zijn dan een leuke herinnering."

