Schip in Veghel met levensgevaarlijke giftige lading, lossen kan niet

Aan de Huygensweg in Veghel ligt een binnenvaartschip met een zeer giftige lading. Het gaat om graan met een middel dat ontsmet en ongedierte voorkomt. Wat er met het schip gaat gebeuren is nog onduidelijk. De lading kan namelijk niet zomaar gelost worden, want dat is levensgevaarlijk. De schippers wisten niet dat hun lading levensgevaarlijk was, maar bleven ongedeerd.

De lading graan komt uit Polen en is in Nederland op drie schepen geladen. Een daarvan ligt nu in Veghel, de andere twee in Utrecht en Zwolle. "In Utrecht is iemand zo slim geweest om de stoffen te meten", weet Sunniva Fluitsma, woordvoerder van de Algemeene Schippers Vereeniging. "Toen kwamen de lossers erachter dat er een zeer hoge concentratie fosfine aan boord was. De hoeveelheid was honderden keren meer dan acceptabel is. Het was levensgevaarlijk."

Daarop werd het schip in Veghel gewaarschuwd en stilgelegd. De bemanningsleden moesten meteen van boord. Het is onbekend om hoeveel mensen dat ging. "Het is een familiebedrijf. Ze hebben zich uit voorzorg laten controleren in het ziekenhuis. Ze voelen zich allemaal goed." Volgens de woordvoerder hebben ze geluk gehad: "In hun ruim was de concentratie fosfine 300 ppm (deeltjes per miljoen). Maar vanaf 0,5 ppm is het al levensgevaarlijk."

De stof kan volgens de woordvoerder worden vergeleken met rattengif. "Het komt bij het graan in de vorm van pillen en is er om graan te ontsmetten en te zorgen dat er geen ongedierte komt. Naar wat ik had begrepen, zouden ze dat in Polen niet erin mogen doen. Binnen Europa is er namelijk de afspraak dat dit niet wordt gedaan."

Maar waar het nou precies mis is gegaan, is volgens Fluitsma niet duidelijk. "Hoe kan het nou dat een schipper die met die lading werkt niet van tevoren wordt verteld dat er gif in de lading zit? Maar onderling geeft iedereen elkaar natuurlijk de schuld."

Er mag komende tijd in ieder geval niemand meer in de buurt van de giftige lading komen. Gevaar voor de omgeving is er echter niet.

Wat er met het schip gaat gebeuren, is niet duidelijk. "De gifstof breekt op den duur vanzelf af. Dus tijd zal het werk moeten doen, maar dat kan weken duren. Ik weet wel dat de omgeving het schip weg wil hebben. Bedrijven willen het wegslepen of de lading verplaatsen in bakken. Maar dat moet ook maar veilig kunnen. Daar zijn ze wel mee bezig", weet Fluitsma.

Volgens Fluitsma is het overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt. "Twee jaar geleden zat er ook een giftige lading op een binnenvaartschip. Twee mensen zijn toen met de ambulance afgevoerd en bijna overleden. Dat was een drama."

De Algemeene Schippers Vereeniging heeft volgens Fluitsma toen een hoop herrie geschopt. "Er zijn daardoor Kamervragen gesteld en moties aangenomen om de werkwijze te nemen. Het protocol is aangepast in havens. Maar dat gaat om laden in zeehavens, niet in binnenvaarthavens. Eigenlijk zou de Inspectie Leefomgeving en Transport ons moeten beschermen en controleren of het voor ons veilig genoeg is."

