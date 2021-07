'Verdachte bestelbus' dagenlang in Eersel, bijna niemand heeft er oog voor

De geparkeerde lokbus (Foto: politie). vergroot

Een slordig geparkeerde bestelbus met blauwe vaten in de laadruimte: dagenlang stond hij aan de Postelseweg in Eersel. Slechts één voorbijganger meldde dat bij de politie. Detail: de politie wist er al van want had de bus er zelf neergezet. Het moet mensen meer bewust maken van mogelijke gevaren in de woonwijk.

De politie parkeerde de 'lokbus' deze maand op verschillende plekken in Eersel en Reusel.

De politie werkt al enige tijd met een aftandse 'lokbus' die in wijken wordt geparkeerd, inclusief blauwe vaten in de laadruimte dus. In de bus liggen verder plastic handschoentjes, een gasslang en er staan nog enkele jerrycans. Net echt.

Rondom de bus hangt ook nog eens een weeïge, anijsachtige lucht. Dit is de geur die bij het maken van synthetische drugs vrijkomt.

Een écht busje met échte vaten drugsafval, kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties, zo waarschuwt de politie. . "Dit wil je niet in je woonwijk."

De lokbus springt behoorlijk in het oog, zou je denken. Toch kwamen er bij de politie nauwelijks meldingen binnen. In de gemeente Eersel stond de bus in Wintelre (Den Dries), Duizel (Wolverstraat) en Eersel (Postelseweg, Hoolstraat en Markt). Alleen een wandelaar meldde een 'verdachte bus' op de Postelseweg, die daar op de parkeerplaats aan de Cartierheide stond.

In de gemeente Reusel heeft de bus gestaan in Hulsel (Willibrordlaan), Lage Mierde (Dorpsplein) Reusel (Hamelendijk), Hooge Mierde (Myrthaplein) en Reusel (Kerkstraat). De politie kreeg daar zelfs geen enkele melding over de 'lokbus' binnen.

De lokbus (foto: politie). vergroot

