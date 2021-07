Poes Loesje na bijna 12 jaar weer thuis: 'Compleet onverwacht'

Na bijna 12 jaar werd poes Loesje weer herenigt met haar baas Eric (foto:Stichting Hokazo) Loesje moest geschoren worden vanwege haar klitten en wondjes (foto; stichting Hokazo) Loesje moest geschoren worden vanwege haar klitten en wondjes (foto; stichting Hokazo) Eric haalde Loesje samen met haar zusje in 2004 uit het asiel (foto:Stichting Hokazo) Volgende Vorige vergroot 1/4 Na bijna 12 jaar werd poes Loesje weer herenigt met haar baas Eric (foto:Stichting Hokazo)

Na een vermissing van elf jaar en acht maanden, is lapjeskat Loesje terecht. Tegen alle verwachtingen in kreeg haar baasje, Ossenaar Eric, deze week telefonisch te horen dat het beestje was opgedoken. "Compleet onverwacht, ik dacht dat ze dood was", reageerde de verraste maar ook verbaasde eigenaar.

Medewerkers van Dierenambulance Hokazo hebben Loesje gevonden in Nistelrode. De vacht van het dier is helemaal vervilt en haar huid zit vol kleine wondjes. "Iets dat vaak gezien wordt bij katten die al lange tijd in het wild overleven", legt Linda de Keijzer van het asiel in Uden uit.

In het asiel is de chip van de kat uitgelezen. “Meestal eindigt het verhaal daar”, vertelt Linda. “Veel katten zijn niet eens gechipt en als ze dat wel zijn, vergeten mensen bij een verhuizing om hun contactgegevens te laten aanpassen in de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren. Daardoor is het vaak niet mogelijk om de eigenaar terug te vinden. Gelukkig lukte het in dit geval wel.”

"Met rust, goede voeding en natuurlijk veel aandacht en liefde, zal ze hopelijk snel opknappen.”

Niemand weet wat Loesje in al die jaren afwezigheid heeft meegemaakt. “Haar rechteroog is beschadigd. En we hebben haar vacht moeten scheren, omdat deze vol klitten zat en we de wondjes anders niet konden behandelen.” zegt Linda. “Onze dierenarts heeft haar onderzocht en met rust, goede voeding en natuurlijk veel aandacht en liefde, zal ze hopelijk snel opknappen.”

Ondertussen is de poes met Eric mee naar huis. Hij is dolgelukkig en hoopt dat Loesje en zijn huidige kat het goed met elkaar zullen kunnen vinden.

Vanaf 1 april 2013 geldt in Nederland een chip- en registratieverplichting voor honden. Hokazo ziet graag dat ook het chippen van katten verplicht wordt, Eerder dit jaar startte de Dierenbescherming hiervoor een petitie, die bijna 60.000 keer is ondertekend.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.