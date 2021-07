Oranjeleeuwin Daniëlle van de Donk ontgoocheld na uitschakeling op Spelen

Teleurstelling bij de voetbalsters (foto: Koen van Weel/ANP). vergroot

"Het is verschrikkelijk", reageert Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard na de verloren wedstrijd tegen de VS. De Nederlandse voetbalsters keren zonder medaille huiswaarts, na drie gemiste penalty's.

Na de reguliere speeltijd stond het vrijdag 2-2. In de verlenging werd niet gescoord. In de daarop volgende penaltyserie misten Vivianne Miedema en Aniek Nouwen (2-4). Eerder in de reguliere speeltijd schoot Lieke Martens ook mis vanaf elf meter.

Vooraf hadden de Oranje Leeuwinnen veel vertrouwen op een goede afloop. "We voelden dat we deze wedstijd konden winnen. We hebben ook meer kansen gehad en speelden ook beter. Dat maakt dit verlies zo extra zuur", zegt Van de Donk na afloop.

Genadeloos

"Het voelt zo onverdiend dat we verloren hebben", gaat Daniëlle verder. "Het is zo ontzettend balen en het is zo zonde." Dan herbeleeft ze weer flarden van de wedstrijd,. "Had ik die kopbal maar beter geraakt", verzucht ze. "De sport is genadeloos."

En zo eindigt het tijdperk van bondscoach Sarina Wiegman zonder olympische medaille. Onder leiding van Wiegman, die verdergaat als bondscoach van Engeland, wonnen de voetbalsters het EK 2017 en bereikten ze de finale van het WK 2019. 'Team USA' was daarin met 2-0 te sterk.

