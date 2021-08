3 Uurkes Vurraf niet meer in Hotel Pullman Eindhoven Cocagne

Foto: Omroep Brabant vergroot

De jaarlijkse opening van carnaval in Brabant zal in 2022 niet meer plaatsvinden in Hotel Pullman Cocagne in Eindhoven. Na 28 jaar de gastheer van 3 Uurkes Vurraf te zijn geweest heeft het hotel besloten hier mee te stoppen. Dat betekent overigens niet dat 3 Uurkes Vurraf niet doorgaat, er wordt gezocht naar een nieuwe locatie.

‘3 Uurkes’ is een initiatief van Omroep Brabant en geldt sinds 1993 als de officiële aftrap van het Carnaval in onze provincie. Een keur aan artiesten treedt op, de live-uitzending op tv en internet trekt jaarlijks meer dan een miljoen kijkers uit het hele land.

Strengere regels

Het hotel heeft besloten er mee te stoppen vanwege de huidige coronamaatregelen, maar ook door de strenge eisen die bij het organiseren van een evenement komen kijken. Adjunct-directeur Jurriaan van der Valk: "Met de vele onzekerheden in de wereld en de steeds strengere eisen die gesteld worden aan evenementen, hebben we helaas moet beslissen dat het risico om een tent in te richten voor carnaval te groot is."

Van der Valk geeft aan de beslissing 'met pijn in het hart' genomen te hebben. "Namens het hele Pullman-team willen wij alle carnavalsvierders die ooit bij ‘3 Uurkes Vurraf’ aanwezig zijn geweest enorm bedanken voor de geweldige sfeer en entourage. Salaai!’

Radiofeestje

De samenwerking met ‘Cocagne’ begon toen 3 Uurkes Vurraf nog een radioprogramma was. Toen in 2007 de overstap naar televisie werd gemaakt moest er plaats zijn voor 1600 enthousiaste carnavalsvierders. Om die reden werd de overstap gemaakt naar een enorme tent op de parkeerplaats bij het hotel.

Omroep Brabant begrijpt de beslissing van het hotel, maar vindt het wel heel jammer. De omroep wil de directie en alle medewerkers die de afgelopen 28 jaar altijd klaarstonden enorm bedanken voor de fijne samenwerking.

Omroep Brabant gaat opzoek naar een nieuwe locatie zodat 3 Uurkes Vurraf 2022 niet in gevaar komt.

