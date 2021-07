Coronanieuws: bijna verdubbeling van het aantal bedden voor coronapatiënten

04.01



Om nog sneller te zien of corona oplaait, gaat het RIVM vanaf dit najaar dubbel zo vaak het rioolwater onderzoeken. In plaats van een of twee keer per week wordt het drie of vier keer, meldt het AD. De GGD'en kunnen volgens de krant daardoor sneller ingrijpen. Het rioolwateronderzoek op ruim driehonderd locaties is nu al heel belangrijk, omdat het virus vaak al in de poep van mensen te zien is voordat ze klachten krijgen of als ze zich helemaal niet ziek voelen. Zo toonden monsters van rioolwater in de afgelopen weken al vroeg aan dat corona een comeback maakte.