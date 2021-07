Gemengde judoploeg verliest in strijd om brons van Duitsland

Guusje Steenhuis tijdens de landenwedstrijd op de Olympische Spelen (foto:ANP). vergroot

De Nederlandse judoploeg is er niet in geslaagd een bronzen medaille te pakken in de gemengde landenwedstrijd. Duitsland bleek in de strijd om de derde plaats met 4-2 te sterk. De twee Brabantse judoka's Sanne Verhagen uit Best en Guusje Steenhorst uit Grave verloren beiden hun wedstrijd. De Brabantse judoka Sanne van Dijk uit Heeswijk-Dinther won haar wedstrijd wel.

Nederland was veroordeeld tot de strijd om brons na de kansloze nederlaag tegen Frankrijk (4-0) in de halve finales, eerder op de dag. In de ochtendsessie werden Oezbekistan (4-3) en Brazilië (4-2) wel verslagen.

Voor het eerst

De gemengde landenwedstrijd stond voor het eerst op het olympische programma. Zes judoka's, drie vrouwen en drie mannen, nemen het in verschillende gewichtsklassen tegen elkaar op.

Het had voor de Nederlandse judoploeg in Tokio de tweede medaille van de week kunnen worden. Woensdag pakte Sanne van Dijke een bronzen plak in de klasse tot 70 kilogram.

