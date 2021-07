Jeffrey debuteert op WK voor sterke mannen: 'Ervaring opdoen is hoofddoel'

Jeffrey Laterveer vergroot

In de jaren negentig keek hij als klein mannetje op tv vol bewondering naar krachtpatsers zoals Wout Zijlstra en Berend Veneberg terwijl zij streden om de titel 'Sterkste man van Nederland'. Inmiddels is Jeffrey Laterveer uit Roosendaal in hun voetsporen getreden en deze zaterdag maakt hij zijn debuut tijdens de wedstrijd om de titel 'Sterkste man van de Wereld', in Oekraïne.

"Als kind was basketbal nog mijn sport", vertelde Jeffrey zaterdagochtend op Omroep Brabant, in het radioprogramma Weekend. "Mijn vader deed wel aan bodybuilding. Tijdens mijn puberteit werd ik ineens heel erg atletisch en toen ik 18 of 19 jaar oud was, begon ik een beetje met fitness zoals zoveel jonge gasten. Maar er zit iets competitiefs in mij, dus zocht ik uitdagingen. Voordat je het weet rol je dan in dit wereldje. En nu sta ik hier, aan de andere kant van Europa."

Circus dumbbell

Tijdens het WK wacht de deelnemers uiteenlopende krachtproeven, waaronder de bekende onderdelen vrachtwagen trekken, powerliften en vaten sjouwen. "Ja, dat zijn de standaard onderdelen, Daarnaast zijn er vijf of zes onderdelen die iedere wedstrijd anders kunnen zijn. Ook nu wacht ons vijf afwijkende onderdelen. Favoriet bij mij is de circus dumbbell. Die is vijf keer zo groot als de standaard dumbbell die je kent van de sportschool. Die gaan we hier op het WK ook tillen."

Aan de wedstrijd in Oekraïne doen krachtpatsers uit heel de wereld mee. "Veel oostblokkers, Amerikanen, een aantal Fransen, Duitsers, een Zweed, een Georgiër, een Litouwer en ik als Nederlander. Echt van alles wat."

Kans

Grote vraag is of Jeffrey zichzelf kan mengen in de strijd om de titel. "Bij een wedstrijd heb je altijd kans", benadrukt de beer uit Roosendaal. "Maar of dit realistisch is... Dit is de eerste keer dat ik mee doe op dit wereldniveau en ik ben in het algemeen iemand die zich langzaam opwerkt in alles wat ik doe en aanpak. Mijn hoofddoel is het opdoen van ervaring. Maar uiteindelijk ga ik natuurlijk wel voor de winst."

Jeffrey Laterveer en Joey Henraath (foto: Tonnie Vossen) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.