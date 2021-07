Auto in Sprundel beschoten, motief mogelijk in de relationele sfeer

De politie arresteerde vrijdag een Eindhovenaar die op een automobilist in Spundel geschoten zou hebben (Archieffoto). vergroot

De politie heeft vrijdagmiddag een man (59) gearresteerd die eerder op een auto in Sprundel geschoten zou hebben. In de auto zat een man (50) uit Sint Willebrord. Volgens de politie ligt mogelijk het motief in de relationele sfeer.

De verdachte komt uit Eindhoven maar werd op een adres aan de Kaaistraat in Sint Willibrord aangehouden. De Eindhovenaar wordt verdacht van poging tot doodslag en/of poging tot moord. De beschoten automobilist raakte niet gewond. Het vuurwapen is in beslag genomen.

