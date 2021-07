Meer coronabedden in Brabantse ziekenhuizen

Brabantse ziekenhuizen schalen het aantal coronabedden op (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

De Brabantse ziekenhuizen schalen weer op. "Vorige week waren er nog 50 bedden, nu zijn dat er 90", laat woordvoerder Marieke van Bommel namens het ROAZ, het Brabantse ziekenhuisoverleg weten. "We vangen nu ook patiënten op uit Amsterdam en Rotterdam, waar ze een tekort aan bedden hebben."

Of er een aparte corona-afdeling opgetuigd moet worden is niet zeker. "Het probleem is dat de opnames de besmettingscijfers pas twee weken later volgen. Als die cijfers dalen zoals nu, verwacht je dat ook de opnamecijfers dalen. Maar de Deltavariant gedraagt zich anders dan de vorige varianten dus we willen daar niet klakkeloos van uit gaan", zegt Marieke van Bommel wat voorzichtig.

Brabantse ziekenhuizen helpen

Volgens de laatste cijfers liggen er 72 patiënten met corona in de Brabantse ziekenhuizen. Zes van hen zijn overgebracht vanuit de Randstad, waar het drukker is met coronapatiënten. "Het merendeel van deze patiënten heeft geen of één vaccinatie gehad en zijn bovendien onder de 70 jaar. Er zitten ook twintigers en dertigers tussen. Maar er liggen ook mensen die wel twee keer gevaccineerd zijn tussen. Deze variant is onvoorspelbaar, zegt de woordvoerder voor de Brabantse ziekenhuizen.

Door het opschalen van de Brabantse ziekenhuizen loopt de achterstand in de reguliere zorg verder op. In het Elisabeth-TweeStedenziekenhuis waar Van Bommel werkt, moeten 5000 operatie-uren ingehaald worden. "De druk in de ziekenhuizen stijgt door het opschalen, maar er hoeven geen vakanties van personeel geschrapt te worden", sluit Marieke van Bommel af.

