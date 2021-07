Man ernstig gewond na val met elektrische fiets

Een man is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt toen hij met zijn elektrische fiets onderuit ging in Roosendaal. Dit gebeurde door nog onbekende oorzaak op de Bulkenaarsestraat.

Na de melding spoedden een aantal ambulances, een traumahelikopter en politie zich naar de plek waar het slachtoffer lag. Hij is met de traumahelikopter naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De fiets is door de politie naar familie van de man gebracht.