Opsporing verzocht: Richanne (44) wil haar gestolen ijshoorn terug

Ongeveer zestig kilo zwaar, een meter of twee hoog. En toch zijn onverlaten erin geslaagd om vrijdagnacht een meer dan levensgrote ijshoorn te stelen. Het gevaarte stond aan de Dorpstraat in Geffen en was deze zaterdagochtend, toen Richanne Steenbergen haar zaak wilde openen, ineens verdwenen.

"Die ijshoorn is van mij, staat hier al vijf jaar en hoort bij mijn uitstraling. Bij wie ik ben”, vertelt de eigenaar van Eethuys ’t Akkertje. “Ik ben normaal gesproken niet iemand die gauw vloekt of tiert, maar in dit geval mag je best weten dat ik me heb afgereageerd.” Richanne kookt eigenlijk nog steeds een beetje van woede. Wie heeft het in zijn hoofd gehaald om die ijshoorn te stelen? Wat een kansloze eikels."

"Wees een vent en kom hem terugbrengen."

“Ik hou best van een geintje. Als het kwajongens zijn geweest met een stuk in de kraag die de ijshoorn meegenomen hebben, dan kan ik daar best de lol van inzien. Maar wees dan een vent en kom hem terugbrengen”, aldus de 44-jarige Geffense.

Wanneer de diefstal echt het werk was van kwajongens, dan zullen het toch wel zware jongens geweest moeten zijn, want het ‘ijsje’ weegt misschien wel zestig kilo. “En daar hebben ze toch wel moeite mee gehad, want een bank waar het naast stond is bij het loswrikken beschadigd geraakt.”

De diefstal is los van de bestellingen die gewoon doorgaan, het onderwerp van gesprek geweest deze dag in de snackbar. Richanne is ook door diverse media benaderd nadat ze op Facebook haar hart had gelucht over de laffe daad. “Ik vind het echt kansloos. Mag je eindelijk naar de kroeg en dan ga je zoiets doen. Wees blij dat je weer een biertje kunt drinken, maar hou het daarbij en laat andermans spullen staan.”

"Een man wil met een drone ijshoorn gaan zoeken."

Richanne kreeg veel bijval na haar hartenkreet. “En eerder op de avond kwam hier iemand binnen en die bood aan om een drone over Geffen te laten vliegen en zo in tuintjes te zoeken naar die ijshoorn. Kijk, dat vind ik nu positief. Gelukkig maakt die diefstal dus ook goede dingen los in de mens.”

Voor degene die weet waar de ijshoorn ligt of het komt terugbrengen, heeft de uitbaatster een passende traktatie in gedachten: “Een jaar lang gratis ijs. En ja, zelfs voor degene die verantwoordelijk is voor die diefstal. Ik ben niet haatdragend. Als-ie maar terugkomt.”

Ze heeft nog geen aangifte gedaan (“daar heb ik nog geen tijd voor gehad”). Mocht de politie er werk van willen maken: de diefstal moet zijn gepleegd na half twee vrijdagnacht. Richanne sprak namelijk met mensen die rond dat tijdstip op de Dorpstraat liepen en zeker weten dat de ijshoorn er toen nog stond. Op de plek waar-ie hoort te staan.

