Coronanieuws: 333 besmettingen in Brabant, cijfers blijven dalen

08.42

De organisatoren van de Olympische Spelen in Japan zijn een onderzoek gestart naar een incident waarbij een groepje sporters alcohol zou hebben gedronken in het olympisch dorp. De atleten zouden vrijdagavond zijn betrapt in een park in het dorp. Volgens de organisatie is dit in strijd met de coronaregels. Er zijn geen nationaliteiten bekendgemaakt en ook de tak van sport is niet genoemd. Sporters mogen vanwege de coronapandemie alleen in hun kamers drinken en alleen als ze alleen zijn.