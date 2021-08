Coronanieuws: Frankrijk verwacht 50 miljoen buitenlandse bezoekers in zomer

Frankrijk verwacht weer meer vakantiegangers (foto: ANP 2021/Robin Utrecht). vergroot

Ook deze zondag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus, in én buiten Brabant.

De hoofdpunten:

Frankrijk hoopt deze zomer op zo'n vijftig miljoen buitenlandse bezoekers, voornamelijk uit Europa.

Liveblog

06.23 Vaccinatie voor zeevarenden in haven Rotterdam

Zeevarenden wereldwijd kunnen zich vanaf maandag laten vaccineren in de haven van Rotterdam. Het gaat om een proef waarbij gedurende twee maanden 10.000 vaccins beschikbaar zijn voor de bemanning van zeeschepen uit alle delen van de wereld, weet de NOS.

03.17 Frankrijk verwacht deze zomer 50 miljoen buitenlandse bezoekers

Frankrijk hoopt deze zomer op zo'n vijftig miljoen buitenlandse bezoekers, voornamelijk uit Europa. Dat heeft staatssecretaris voor Toerisme Jean-Baptiste Lemoyne in de krant Journal du Dimanche gezegd. Toeristen uit 'verre landen' zullen vanwege het coronavirus wellicht nog op zich laten wachten. Vorige zomer telde Frankrijk 35 miljoen bezoekers en in 2019 waren er dat negentig miljoen. "Deze zomer brengt dus hoop", aldus Lemoyne. De Fransen verwachten vooral Belgen, Nederlanders en Duitsers. Britse gasten worden in minder groten getale verwacht, omdat de Britse regering strenge terugkeerregels oplegt.

