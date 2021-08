KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien met hagel en veel neerslag

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die in de loop van de zondagmiddag steeds actiever zullen worden. "Deze buien kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en lokaal veel neerslag in korte tijd", laat een woordvoerder weten.

Na het weekend 'best wel aardig'

Na het weekend wordt het weer volgens Diana Woei van Weerplaza 'wat beter, wat rustiger'. Dit is te danken aan een hogedrukgebied boven de Noordzee. "De zon krijgt dan meer ruimte. Het is dan best wel aardig. Waar er dit weekend nog vaak buien voorkomen, krijgen we maandag en dinsdag hooguit met een enkel exemplaar te maken, in de middag. De temperatuur is dan wel nog wel laag hoor, voor de tijd van het jaar. Ook op die dagen zo'n 20 of 21 graden."