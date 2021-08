Man doodgereden in Den Bosch met auto die was buitgemaakt bij carjacking

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bij een botsing tussen twee auto's in Den Bosch is zondagochtend een van de bestuurders om het leven gekomen.

Bij een botsing tussen twee auto's in Den Bosch is zondagochtend een van de bestuurders om het leven gekomen. Het gaat om een 50-jarige man uit Den Bosch. De auto waarmee het slachtoffer werd aangereden was buitgemaakt bij een carjacking in Erp. De bestuurder ging er vandoor, maar is later aangehouden.

Het ongeluk gebeurde rond halfnegen op de Hervensebaan nabij de Bruistensingel. Dat is de kruising aan de noordkant van het spoor bij station 's-Hertogenbosch Oost. De kruising ligt op de rand van de wijk De Herven.

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumateam opgeroepen. Dat kwam met een auto naar de plaats van het ongeluk, maar het slachtoffer was niet meer te redden.

Ervandoor

De bestuurder van de andere auto ging er na de botsing vandoor, maar is korte tijd later aangehouden. Dit is een 43-jarige man uit Geldrop. De auto waarin hij reed had hij vlak daarvoor buitgemaakt op de N279 (Helmond-Den Bosch) langs de Zuid-Willemsvaart bij Erp. De bestuurder van de auto werd door de dader uit zijn auto getrokken, zo meldt een familielid.

De gemeente heeft de kruising in Den Bosch na het ongeluk afgezet met hekken. Volgens een ooggetuige zal het 'nog uren duren' voordat de kruising vrijgegeven zal worden.

Na de botsing op de Hervensebaan in Den Bosch werden meerdere hulpdiensten opgeroepen (foto: Bart Meesters). vergroot

