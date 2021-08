Zwaargewonde bij botsing in Den Bosch, betrokken bestuurder gaat ervandoor

Bij een botsing tussen twee auto's in Den Bosch is een bestuurder zondagochtend zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond halfnegen op de Hervensebaan, ter hoogte van de Bruistensingel.

Ervandoor

De bestuurder van de andere auto ging er na de botsing vandoor, maar is korte tijd later aangehouden. Dit is een 43-jarige man. De auto waarin hij reed had hij vlak daarvoor buitgemaakt op de N279 bij Erp.