Moeder van zeilster Annemiek Bekkering vol vertrouwen over race om goud

Vol vertrouwen kijkt Karin Bekkering, moeder van zeilster Annemiek, uit naar maandagochtend. Dan moet het voor haar dochter gaan gebeuren in de olympisch baai van Enoshima. "Alles is mogelijk, ook een gouden plak", beaamt moeder Karin zondag in het programma De Zuidtribune op Omroep Brabant radio.

Gebaseerd op de appjes die ze vrijwel dagelijks krijgt van haar dochter heeft ze zonder meer een goed gevoel. "Annemiek zit er goed in", vertelt ze. "Ze maakt een heel vertrouwenwekkende indruk."

Dat het superspannend zal worden voor Annemiek en haar zeilpartner Annette Duetz is wel duidelijk. De verschillen tussen de eerste vier in het klassement van de 49er FX-klasse, de klasse waarin Bekkering uitkomt, zijn immers klein. Zo klein dat goud tot de mogelijkheden behoort, maar ook een vierde plek.

"De zenuwen? Dat is wel eens beter geweest."

De beslissing zal maandagochtend vroeg vallen in de medalrace die om halfacht gepland staat te beginnen. In Veghel zitten moeder Karin en haar man dan samen met de schoonouders van Annemiek klaar voor de televisie. Hoe het zondag met de zenuwen gaat? "Dat is wel eens beter geweest", zegt ze.

Ze appt vrijwel elke dag met haar dochter. En voorafgaand aan de Spelen hadden ze uitgebreid telefonisch contact, net als op de rustdag trouwens. Maar zondag, de dag voorafgaand aan de alles beslissende race niet meer.

"Na eerste zeilkamp kregen we een huilende Annemiek terug."

Annemiek komt uit een echte zeilfamilie, maar de eerste kennismaking met de sport tijdens een zeilkamp, deed in niks vermoeden dat ze zo succesvol zou worden. "Ze trof veel wind en ze sloeg om. We haalden haar op en we kregen een huilende Annemiek terug. Dit doe ik nooit meer", vertelt haar moeder over de reactie van Annemiek toen.

"Met haar oudere zus en haar ouders bleef ze op zondagmiddag echter meegaan naar de Oosterplas in Den Bosch waar zij dan speelde terwijl haar zus het water opging. "Op een gegeven moment zei Annemiek: 'Oké, dan doe ik ook wel een keertje mee.' En vanaf dat moment is het heel snel gegaan." Zo snel dat ze nu na twee wereldtitels op de drempel van een olympische medaille staat.

