Automobilist vlucht over fiets- en voetpaden als politie hem wil aanhouden

Archieffoto: Niels Penninkhof vergroot

Een 24-jarige automobilist uit Tilburg is zondagmiddag aangehouden in de Ratinéstraat in zijn woonplaats. Dat gebeurde na een wilde achtervolging. De Tilburger reed op hoge snelheid onder meer over voet- en fietspaden. In de Ratinéstraat zette hij de auto stil en ging te voet verder. Enkele agenten hadden hem snel te pakken.

Zondagmiddag rond vijf uur zagen agenten dat de bestuurder zijn autogordel niet op de juiste manier had vast gemaakt. De bestuurder kreeg een stopteken, maar gaf flink gas en ging ervandoor. Verschillende politieauto's gingen achter hem aan.

De vluchtende bestuurder nam daarbij ook fiets- en voetpaden wat gevaarlijke situaties gaf. Onderweg beschadigde de vluchtauto nog enkele geparkeerde auto's. In de Ratinéstraat reed de automobilist zich vast.

De politie nam de auto in beslag en de bestuurder zit nog vast. Verder was hij niet verzekerd en had geen rijbewijs. Ook voor alle verkeersovertredingen onderweg kan hij nog boetes tegemoet zien.

