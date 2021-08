Eendaagse festivals straks onder strenge voorwaarden weer mogelijk

Waailand Outdoor staat gepland op 21 augustus (foto: Waailand Outdoor). vergroot

De eendaagse festivals kunnen deze zomer onder strikte voorwaarden doorgaan. Zo mogen de festivals niet meer dan 750 bezoekers toelaten, maakte premier Mark Rutte bekend. Die moeten dan wel volledig zijn gevaccineerd, een negatief testbewijs hebben of al corona hebben gehad. Ook moet het evenement in de open lucht plaatsvinden of in een open tent.

Paul Ruiter Geschreven door

Het besluit is een hard gelag voor de grotere Brabantse festivals die later deze maand gepland staan, zoals Waailand Outdoor in Made (21 augustus). Na 13 augustus mogen de eendaagse festivals in ieder geval tot 1 september weer doorgaan, zei Rutte.

De eis van maximaal 750 bezoekers betekent dat de grote evenementen veel tickethouders teleur zullen moeten stellen. Ook de openluchtregel zal voor sommige festivals extra geregel of praktische problemen met zich meebrengen.

Festivalbezoekers krijgen het advies om vijf dagen na het evenement een sneltest te doen. Als het voor festivals onhaalbaar is om onder deze voorwaarden door te gaan met hun evenement, kunnen ze gebruikmaken van de garantieregelingen, aldus Rutte.

Kort geding

Het kabinet zou eigenlijk pas op 13 augustus een beslissing nemen over de evenementen van één dag zonder overnachting. Maar de festivals wilden eerder weten waar ze aan toe waren. Festivalorganisator ID&T spande daar een kort geding voor aan, waarop de regering liet weten vandaag met duidelijkheid te komen.

Het festivalbedrijf en de andere aangesloten organisatoren, waaronder die van Waailand, lieten eerder weten hun kort geding alsnog door te zetten als Den Haag ook de eendaagse festivals tot 1 september zou verbieden. Vorige week werd aangekondigd dat festivals met overnachting tot 1 september verboden zijn.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.