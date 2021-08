Festival Waailand Outdoor hoopt dat het dit jaar wel 'naar de haaien' kan

Waailand Outdoor 2019 (beeld: Joris Bisschops). vergroot

De spanning is om te snijden bij de organisatie van Waailand Outdoor in Made. Het kabinet maakt waarschijnlijk maandag bekend of eendaagse festivals door kunnen gaan. En dus is het erop of eronder voor de editie op 21 augustus.

Het gras op de Brientjespolder in Made is door de regenval zwaar doorweekt. Toch loopt de enthousiaste organisator alvast een rondje. Na ruim anderhalf jaar stilstand, droomt hij alweer van het publiek. Duizenden mensen gaan dan los op van alles: hardstyle tot feestmuziek, want het evenement staat bekend om hun ludieke mix van muzieksoorten. "We willen dolgraag weer gaan knallen", weet organisator Koen Grootscholten van Sensation Events.

Het kabinet zou eigenlijk pas op 13 augustus een beslissing nemen over evenementen van één dag. Dat is voor de organisatie van Waailand Outdoor veel te laat. "Dan zijn wel al bezig met het opbouwen", weet Koen. "Tot nu toe gaan we al elke dag keihard door met de voorbereidingen om een heel gaaf evenement neer te zetten. We hebben niet de tijd om te wachten op het kabinet."

"De jojo is aardig op gang in Den Haag."

Festivalbedrijf ID&T spande samen met tal van organisaties een kort geding aan. De evenementenorganisatoren willen veel eerder duidelijkheid van de overheid over het doorgaan van deze evenementen zonder overnachting. Ook Waailand Outdoor staat hierachter.

En het lijkt te lukken. Eerder deze week werd duidelijk dat het kabinet waarschijnlijk toch maandag al met een besluit komt, na gesprekken met de evenementenbranche. Als ook eendaagse festivals tot 1 september worden verboden, zal het kort geding alsnog komende week doorgaan, schreef ID&T eerder in een persbericht.

Ook het Madese festival baalt van alle wisselende berichten vanuit de regering. "De jojo is aardig op gang in Den Haag", zegt hij met een glimlach. "Dat er beleid gevoerd wordt, oké. Maar een stukje duidelijkheid is nodig om de sector overeind te houden. Zeker ook voor alle bedrijven met wie we samenwerken. Ook zij moeten hun personeel betalen."

Organisator Koen Grootscholten van Sensation Events (foto: Raymond Merkx). vergroot

Waailand Outdoor denkt dat het festival veilig kan plaatsvinden, met toegangstesten die minder lang geldig zijn. "Geen Dansen met Janssen-gekkigheid meer. Gewoon een test van maximaal 24 uur oud", benadrukt hij.

Evenementen zonder zitplaatsen zijn tot en met 13 augustus sowieso verboden. Het kabinet kondigde eerder deze week aan dat meerdaagse festivals tot 1 september verboden blijven.

Waailand Outdoor 2021 wordt, als het doorgaat, de derde editie van het festival. Dit jaar is het thema ‘naar de haaien’. Vorig jaar viel de het door de coronabeperkingen in het water. Wel kwam er een livestream vanuit het Bredase Breepark, met meer dan honderdduizend kijkers. Voor de naamsverandering stond het evenement overigens bekend als Sensation Waailand.

Zo ging het eraan toe in 2019 in Made:

