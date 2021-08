Vriendin van baanwielrenner Harrie Lavreysen is superzenuwachtig

Harrie en Noor vlak voordat Harrie op het vliegtuig stapte naar Tokio (foto: Facebook/Harrie Lavreysen). vergroot

Bij het ingaan van de laatste olympische week in Tokio zijn alle ogen in het baanwielrennen gericht op Harrie Lavreysen uit Luyksgestel. De sprinter is de regerend wereldkampioen op drie onderdelen en geldt als een van de grote favorieten voor een of meerdere gouden plakken. Hoewel hij zelf goed met de spanning kan omgaan, gieren de zenuwen al dagen door het lijf van zijn vriendin Noor.

Sinds december wonen Harrie en Noor samen in Apeldoorn. Met de baanwielrenploeg traint hij daar in Omnisport en dus wonen de Brabanders nu dichtbij voor de sport van Harrie.

"Maar ik had ook al in Nijmegen gewoond, want daar studeer ik", zegt Noor tegen Omroep Gelderland. "Vanuit Apeldoorn is dat ook wel fijn te bereiken juist."

Mee naar Tokio ging niet door

Vorige week zette ze haar vriend af op Schiphol. Het liefst was ze zelf ook het vliegtuig ingestapt. "Ik had al kaartjes en zou met mijn schoonouders en schoonzus gaan. We hadden daar ook al een appartement geboekt, maar het mocht helaas niet zo zijn."

En zo rest, net als voor al die andere families en vrienden die hun dierbaren in Tokio in actie zien, niets anders dan de televisie in Nederland. In Bergeijk, in het geval van Noor. Daar liggen hun Brabantse roots en gaat ze samen met haar ouders en schoonouders de wedstrijden kijken. Lavreysen komt in actie op de teamsprint, sprint en keirin.

"Alle wedstrijden beginnen om half negen Nederlandse tijd, dus dat is prima te doen", blikt Noor vooruit. "De finale van de keirin is op de laatste dag om drie uur 's nachts, maar ik slaap dan toch niet goed, dus ik hoef de wekker niet te zetten", lacht ze al licht nerveus.

Zenuwachtiger dan Harry

Die nervositeit is iets dat bij haar steeds meer op begint te spelen. "Ik ben echt zenuwachtiger dan Harrie. Hij kan daar heel goed mee omgaan, heeft de spanning beter onder controle. Maar elk moment dat ik even niets te doen heb, denk ik er wel aan en dan komen de zenuwen al."

Om de spanning te kunnen delen kijkt ze de wedstrijden samen met familie. "En ik heb m'n dagen nu gewoon behoorlijk volgepland, met werk en andere afleiding zodat ik er niet over na hoef te denken."

Harrie en Noor zijn al heel lang samen. "Ik kwam hem tegen op een feestje van een vriend van hem. We raakten een beetje aan de praat en kregen elkaars nummer. De vonk sprong niet gelijk over, maar wel heel snel", lacht Noor. "Maar ik weet niet beter dan dat hij topsporter is. Toen was hij nog BMX'er."

Op elk onderdeel kans op de goud

Hoewel Lavreysen op elk onderdeel kans maakt op goud, weet zijn vriendin dat hij daar in zijn hoofd nog niet mee bezig is. "Hij werd in 2020 wereldkampioen in Berlijn en dat was eigenlijk de laatste grote wedstrijd. Hij kan er zelf goed mee omgaan, goed relativeren en het rit voor rit bekijken. Hij is niet snel van de wap te brengen. Het WK is meer dan anderhalf jaar geleden, dus er kan veel veranderd zijn, je weet het nooit", tempert ze de verwachtingen.

Lavreysen komt dinsdagochtend vanaf half negen voor het eerst in actie op het onderdeel teamsprint. Ook op dat onderdeel is hij met Nederland regerend wereldkampioen.

