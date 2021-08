Koen de Kort stopt als wielrenner en wordt assistent-ploegleider

Wielrenner Koen de Kort, die in juni door een ernstig ongeval drie vingers verloor, beëindigt per direct zijn loopbaan en wordt assistent-ploegleider bij Trek-Segafredo, de ploeg waar hij de afgelopen jaren ook voor reed.

Het ongeluk gebeurde met een voertuig tijdens een off-roadtrip in Andorra. De 38-jarige Brabander werd met spoed per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Sabadell in Spanje. Volgens zijn ploeg konden de artsen niets anders meer doen dan drie vingers van zijn rechterhand amputeren. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.