Man (50) die rijbewijs eerder al kwijtraakte scheurt door centrum Den Bosch

Archieffoto. vergroot

Een 50-jarige bestuurder in Den Bosch reed maandag tientallen kilometers harder dan in het centrum van de stad is toegestaan. Toen hij daar door agenten op werd gewezen, bleek zijn rijbewijs een maand eerder al door de politie te zijn afgepakt.

Ron Vorstermans Geschreven door

De man reed volgens de politie met 92 kilometer per uur door de bebouwde kom. Toen agenten hem daarop aanspraken, bleek het rijbewijs van de bestuurder al een maand eerder te zijn afgepakt vanwege een snelheidsovertreding.

Na verhoor heeft de politie een rapport opgesteld, maar de man is niet opgepakt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.