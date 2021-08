Zelf glas naar de glasblak brengen hoeft niet in Vught, als je maar betaalt

De speciale Glasbak-mand (foto: Johan Paymans). vergroot

Het is mooi geweest voor de gemeente Vught. Met ingang van afgelopen zondag is ze gestopt met het huis aan huis inzamelen van glas. Een tegenvaller wellicht voor een aantal inwoners, maar Johan Paymans denkt er anders over. Voor hem is het glas altijd halfvol. Hij gaat nog deze maand de service van de gemeente overnemen. “Er is vraag naar en uiteraard wil ik er wat aan verdienen.”

Paymans is een geboren en getogen Vughtenaar. Met zijn vrouw runt hij in hun woonplaats al 36 jaar De Gouden Ton, een slijterij en wijnhandel. Onder meer in zijn winkel maakt het besluit, dat de gemeente in juni nam, veel los.

'Te zwaar en te gevaarlijk'

Vught was tot voor kort één van de weinige gemeenten in ons land waar glas nog huis aan huis wordt opgehaald. Dit gebeurde door medewerkers van de Afvalstoffendienst. Zij hadden het dringende advies gekregen ermee om te stoppen, omdat het te zwaar en te gevaarlijk was. Ook zou het leeggooien van het ingezamelde glas tot gehoorschade kunnen leiden. Verder speelde volgens de gemeente mee dat bij de inzameling alle kleuren glas bij elkaar kwamen te liggen. Van scheiding, wat beter is voor het milieu, was dus geen sprake.

Dat laatste gaat overigens niet veranderen, wanneer Paymans vanaf 23 augustus het stokje overneemt van de gemeente. “Het glas scheiden is niet te doen, niet bij het ophalen en niet bij het uitsorteren”, aldus de Vughtenaar.

Glas wordt een keer in de drie weken opgehaald

Het gemak van De Glasbak Vught, zoals hij zijn service noemt, staat voorop. Geïnteresseerden kunnen een abonnement nemen voor 9,99 euro per maand. Voor dit geld komt Paymans eens in de drie weken met een transportbusje het glas ophalen. Klanten moeten ook een eenmalige bijdrage doen van 10 euro voor de twee kratten die zij in bruikleen krijgen en waarin het glas kan worden gedeponeerd. Ze moeten, heel vertrouwd allemaal, aan de weg worden gezet, waarna het glas bij de Afvalstoffendienst of een particulier bedrijf wordt afgeleverd.

Paymans gaat het glas bij zijn klanten in Cromvoirt, Helvoirt en Vught ophalen met een busje. “Ik kwam op het idee toen een buurman me vroeg of hij mijn bakfiets mocht lenen. Zijn dochter wilde er glas mee ophalen in Vught”, aldus de ondernemer, bij wie onmiddellijk een lampje ging branden. “Een en een is twee.”

'Er is voldoende belangstelling'

“Heel veel mensen vinden het prettig als ze hun glas niet zelf weg hoeven te brengen. Dat was een luxe, het aan de straat zetten van glas, en dat wil men zo houden. Er is geen minimumaantal klanten nodig voor mij om te beginnen. Ik weet gewoon dat er voldoende belangstelling is. Ik begin er zelf mee, maar hoop uiteindelijk dat ik hiervoor ook andere mensen kan inzetten.”

Maar zijn inwoners van de gemeente Vught dan zo verwend dat zij het glas niet naar de glasbak willen brengen? De tijd zal het leren, want er komen in Vught twee extra glasbakken. Verder, zo kondigde de gemeente aan, zullen ze vaker worden geleegd. Ook wordt de komende maanden in de gaten gehouden of het aantal glasbakken voldoende is.

Formeel heeft Paymans de gemeente niet op de hoogte gebracht van zijn plannen. “Ik heb er wel over gesproken met ambtenaren en die zagen het ook zitten. Verder moet je het vooral zien als vrijheid van ondernemerschap.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.