Muizenoverlast in Albert Heijn Eindhoven, winkel voorlopig dicht

Het filiaal van Albert Heijn (AH) aan het Cassandraplein in Eindhoven is afgelopen zaterdag gesloten wegens muizenoverlast. Het grondig schoonmaken van het pand kan enkele dagen duren, zo meldt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). De supermarkt gaat pas open wanneer de NVWA de situatie heeft goed gekeurd.

De instantie werd zaterdag op de hoogte gebracht van de muizenoverlast. “Door wie we zijn gebeld, weet ik niet”, aldus een woordvoerder van de NVWA. “We zijn gaan kijken en vonden daar uitwerpselen van muizen en aangevreten verpakkingen. Verder, moet u weten, zijn muizen incontinent en plassen ze overal waar ze lopen. Dit kan de voedselveiligheid in gevaar brengen.”

“Het is nu zaak om alles na te gaan en goed schoon te maken. Een kwestie van bestrijden en vooral weren, ervoor zorgen dus dat de dieren niet meer terugkeren. Dat er muizen rondlopen in een winkel of huis wil overigens lang niet altijd iets zeggen over de hygiëne. Dat is een misverstand”, zo vertelt de NVWA-zegsman. Muizen hebben kleine gaatjes nodig en als ze die vinden, dan heb je pech, zo wil hij maar zeggen.