Annemiek Bekkering pakt na spannende slotrace brons op Olympische Spelen

Na een spannende race heeft Annemiek Bekkering in de olympische Baai van Enoshima brons gewonnen. Ze kwam met haar zeilpartner Annette Duetz als negende over de finish, dat was net genoeg voor een derde plek in het eindklassement.

De medalrace stond eigenlijk voor maandagochtend op de planning, maar door een gebrek aan wind werd de beslissende race in de 49er FX-klasse uitgesteld. Dinsdag begonnen de beste tien zeilduo's van die klasse rond half zes Nederlandse tijd aan hun race.

Bekkering en Duetz begonnen als leiders aan de laatste race. De opdracht om goud te winnen was echter een hele moeilijke. De Brazilianen, regerend olympisch kampioen, hadden na twaalf races evenveel punten. Het Nederlandse duo moest dus sowieso voor de Brazilianen blijven om goud te pakken. Strijdend om de medailles stonden bovendien ook Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië in de buurt.

De Brazilianen werden derde, achter Argentinië en Noorwegen. Met die derde plaats wisten ze hun olympische titel te prolongeren. De Duitsers veroverden door een vijfde plek het zilver. De strijd om brons werd vervolgens ook nog echt spannend. Spanje eindigde als zesde. Bij de finish kwam Frankrijk nog net voor de Nederlanders over de finish, waardoor het even rekenen werd. Het was net genoeg voor brons.

Er was dus hoop op goud, maar die kleur medaille zat er eigenlijk nooit in voor Bekkering. In 2018 werd ze met Duetz wereldkampioen, maar de winst in het eindklassement op de Olympische Spelen was al snel uit beeld. “We hebben het heel moeilijk”, zeiden Bekkering en Duetz halverwege de race tegen elkaar. Uiteindelijk was het mede door goede prestaties van landen als Argentinië Noorwegen, die niet meer om de medailles streden, net genoeg voor een derde plek in het eindklassement.

