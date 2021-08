Coronanieuws: 354 nieuwe besmettingen in Brabant

15.00

In Deurne is dinsdag een café voor een week gesloten nadat handhavers van de gemeente herhaaldelijk constateerden dat de coronamaatregelen niet in acht zijn genomen tijdens het kermisweekend. Zo werd de anderhalvemetermaatregel niet gehanteerd en maakten gasten geen gebruik van een vaste zitplaats.

Burgemeester Greet Buter: “De coronamaatregelen zijn er niet voor niets en gelden voor iedereen. De eigenaar van dit café is in mei al eens gewaarschuwd. Hij wist dat hij niet goed bezig was”. Het café is verzegeld en mag een week lang door niemand gebruikt of betreden worden.