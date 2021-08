Moeder Karin van bronzen medaillewinnares: 'Ik ben zó blij voor Annemiek'

Annemiek Bekkering (rechts) met Annette Duetz in actie op de Spelen (foto: via ANP - EPA/Olivier Hoslet). vergroot

De brede glimlach is niet te zien, maar zeker goed te horen. Karin Bekkering, moeder van de bronzen zeilster Annemiek, is apetrots. "Ik ben zo blij voor Annemiek. We zitten hier supertrots te zijn." Dat vertelt ze dinsdagochtend aan de telefoon in het ochtendradioprogramma WAKKER! bij Omroep Brabant "Het is een geweldige prestatie!"

Nadat de medalrace maandag was afgelast omdat er nauwelijks wind stond, ging in de olympische Baai van Enoshima in alle vroegte (Nederlandse tijd) de allesbeslissende race van start. Om vijf over zes kwam Annemiek Bekkering uit Veghel samen met haar zeilpartner Annette Deutz over de finish bij de 49er FX-klasse. Met als beloning een bronzen medaille.

"Het was zo verschrikkelijk spannend. Halverwege de race ging het niet zo goed en zakten ze naar een vierde, vijfde plek. Ze hadden het ook lastig toen ze samen met de Fransen rondom een boei moesten zeilen. Gelukkig konden ze terug in de wedstrijd komen. Dat was super", analyseert Karin de race.

Karin denkt dat haar dochter heel erg blij is met haar bronzen plak. "Hun ambitie was natuurlijk om een gouden medaille te winnen. Daar hadden ze ook een reële kans op. Maar het feit dat je een medaille wint op de Olympische Spelen is al heel bijzonder. Hier gaat Annemiek enorm van genieten."

Dat doet ook het thuisfront met volle teugen. "Straks eerst nog de medaille-uitreiking en daarna gaan we de race nog eens terugkijken. Het was prachtig om te merken hoeveel mensen er vroeg zijn opgestaan om naar deze zeilrace te kijken. Om vijf over zes stroomden de appjes met felicitaties binnen. Daar genieten wij ook enorm van."

Bekkering en Duetz in de medalrace (foto: ANP).

