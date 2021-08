Sifan Hassan kent Snollebollekes niet, maar Rob Kemps kent de atlete wel

Atlete Sifan Hassan won maandag op de Olympische Spelen goud voor Nederland op de 5000 meter. Een gedenkwaardige prestatie, waarna een sportjournalist van de podcast Hallo Tokio van het AD haar een al even gedenkwaardige vraag stelde: weet jij wie de Snollebollekes zijn?'

Sifan was even uit het lood geslagen door deze onverwachte vraag. Maar de atlete herstelde zich bijna net zo snel als ze eerder op de 1500 meter deed na haar valpartij. Haar antwoord was ontkennend: "Nee die ken ik niet."