Door muizenplaag kunnen klanten Albert Heijn nog niet hamsteren

Muizenplaag bij Albert Heijn: 'ik ga er nooit meer naar toe'

De Albert Heijn aan het Cassandraplein in Eindhoven is vanwege een calamiteit gesloten, staat op de deur. Een bejaarde klant vraagt zich af: "Maar wat is die calamiteit? Wat zegt U, een muizenplaag?” Een blik van afschuw komt er op haar gezicht. De vrouw heeft er vorige week nog boodschappen gedaan.

De supermarkt en zijn muizen zijn het gesprek van de dag op het Cassandraplein. Zaterdag moest de winkel de deuren sluiten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De winkelmanager wil niet met ons praten.

Op het plein vinden sommige klanten het heel erg voor de supermarkt. “Ze hebben net verbouwd en dan dit.” Anderen vinden het vooral smerig: “Ik heb gehoord dat ze een muizennest tussen de chips hebben gevonden. Ik ga er echt nooit meer boodschappen doen.”

Weer andere klanten halen er de schouders over op. “Ze zullen het wel goed schoonmaken. Zoiets kan gebeuren.”

Specialisten ingeschakeld

En dat is precies wat er gebeurt, volgens een woordvoerder van het Albert Heijn-concern: "De winkel is helemaal leeggehaald. We hebben een bedrijf gespecialiseerd in ongediertebestrijding ingeschakeld en de winkel wordt grondig gereinigd."

De glazen schuifdeuren en de ramen zijn afgeplakt. De muizenjacht onttrekt zich dus aan het oog van het winkelend publiek.

Wanneer de muizenjacht voorbij is en klanten weer kunnen hamsteren, is onbekend. "We hopen er snel weer te kunnen zijn voor onze klanten. Wanneer dat precies is, kan ik op dit moment nog niet zeggen. Dat zal na goedkeuring van NVWA zijn."

Verder laat de woordvoerder desgevraagd nog weten: "Er werd door de winkel voor de sluiting al aandacht besteed aan ongediertebestrijding. Er vinden geregeld inspecties plaats en er zijn maatregelen genomen om overlast tegen te gaan. Helaas bleek dat onvoldoende."

