Stoel door ruit, autobanden lek: man belaagt ex en haar bovenbuurman

Een 33-jarige Roosendaler is maandagochtend opgepakt vanwege een reeks van incidenten eerder die ochtend in de wijk de Grient in Etten-Leur. Hij zou daarbij zijn vriendin en haar bovenbuurman hebben bedreigd en vernielingen hebben gepleegd.

De verdachte zou rond half acht met een stoel een ruit van het appartement van zijn 25-jarige vriendin ingeslagen hebben. Ook zou hij haar hebben bedreigd met een mes en de banden van haar auto lek gestoken hebben.

Mok richting hoofd

Een bovenbuurman die een opmerking maakte over zijn gedrag werd ook bedreigd en bekogeld met een stenen mok, die rakelings langs zijn hoofd ging.

In het huis van de verdachte in Roosendaal werd een 'op een vuurwapen gelijkend voorwerp' en een demper aangetroffen. In zijn auto vonden de agenten een mes.

