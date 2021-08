Eindhovense vinding helpt Afrikaanse artsen aan goedkope mondmaskers

Artsen en verpleegkundigen in Oeganda dragen binnenkort mondmaskers van gerecycled plastic, met een Eindhovense handtekening. Het Eindhovense technologie bedrijf TMC heeft er de afgelopen twee jaar een speciale machine voor ontwikkeld.

Artsen eerst “In Oeganda zijn de problemen met corona nog erg groot. Er zijn niet voldoende technische hulpmiddelen, bedden of gekwalificeerde artsen. Alleen in de afgelopen periode overleden vijftig artsen aan de gevolgen van het virus. Daarom worden de eerste mondmaskers aan de ziekenhuizen gegeven," aldus Antonio Garcia Rubio, projectmanager bij kennisbedrijf TMC.

Vorig jaar schatte het bedrijf in ongeveer 7600 maskers te kunnen maken. Maar na aanpassingen zouden het er veel meer zijn, tot 40.000 stuks per maand. "Hopelijk kunnen we hiermee echt een steentje bijdragen aan de schrijnende situatie in het land."