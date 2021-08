Afval door hoogwater bij Keent opgeruimd zodat dieren het niet opeten

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Vrijwilligers ruimen achtergebleven afval door hoogwater bij Keent op

Emmers, flesjes, hout, ijzerdraad en heel veelplastic, heel veel rotzooi is achtergebleven in het natuurgebied bij Keent. Het kwam er terecht door het hoogwater. Brabants Landschap sloeg dinsdagochtend samen met 13 vrijwilligers aan het opruimen, zodat de bewoners van het gebied de rotzooi niet binnenkrijgen.

Het hoogwater van de Maas heeft veel afval achtergelaten in de uiterwaarden, waaronder de hoogwatergeul bij Keent. In het gebied lopen Taurossen en een aantal paarden die last kunnen hebben van de rommel. "De dieren knabbelen overal aan. Als plastic in de maag van een koe komt, verteert dat niet en dat is gevaarlijk", vertelt boswachter Willy van Schipsta

Van Schipstal: "Keent is daarnaast een struingebied, mensen mogen overal doorheen wandelen. Het is dan niet prettig als je overal plastic tegenkomt.”

Na ruim een uur hebben de vrijwilligers al een behoorlijke berg afval verzameld. “Ik ben een enorme natuurliefhebber, dus ik besef maar al te goed wat deze spullen kunnen aanrichten als zij in de natuur terecht komen”, aldus een van de vrijwilligers.

Een van de vrijwilligers is ook veerman op het pontje Ravenstein-Niftrik, waardoor hij het hoogwater van dichtbij meemaakte. "We konden bijna niet meer varen door de stroming en de dag erop werd het pontje zelfs uit de vaart gehaald. Aan de andere kant gaf het ook mooie plaatjes en was het af en toe genieten."

"Ik ben blij dat ik mijn steentje op deze manier kan bijdragen."

De veerman is benieuwd wat het hoogwater heeft achtergelaten en helpt daarom graag mee om dit op te ruimen.

Het dorpje Keent werd in 1995 beroemd toen het door het hoge water werd afgesloten van de buitenwereld. Een van de vrijwilligers woont pal aan de dijk in het gebied en heeft het hoogwater in 1995 meegemaakt. “Toen het water in de Maas zo hoog kwam, vond ik dat wel weer spannend. Ik ben blij dat de dijken hun werk goed hebben gedaan. Dat was echt een opluchting.”

Ze realiseert zich dat Brabant gelukt heeft gehad, gezien de overstromingen in het Zuiden van het land. "Het is echt verschrikkelijk wat daar is gebeurd, dus ik ben blij dat het hier meevalt. Toch ligt er ook bij ons veel rotzooi in het gebied en ik ben blij dat ik mijn steentje op deze manier kan bijdragen."

