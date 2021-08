Invallen in huizen en boven winkel in Breda, aanleiding onbekend

In de wijk Haagpoort, Breda-West, heeft de politie dinsdagmiddag diverse invallen gedaan. Ze had hierbij verscheidene huizen op de korrel. Het zou gaan om een actie van de Dienst Speciale Interventies (DSI), een speciale eenheid van politie en Defensie.

Ook in de Pelmolenstraat werd een huis onder de loep genomen. Aan de Haagdijk werd een bovenwoning bezocht. Het is niet duidelijk wat de reden voor de invallen was en of alle acties in Breda met elkaar te maken hebben.