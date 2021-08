Klachtenregen Oostappen feest der herkenning: ‘We gaan nooit meer’

Foto's: JoJo Bonnie/Facebook vergroot

Een artikel over de vele klachten rondom Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in Asten blijkt een feest der herkenning voor veel vakantiegangers. Dinsdagavond overspoelde de inbox van Omroep Brabant en werden er nog eens tientallen klachten gedeeld op sociale media.

Rebecca Seunis Geschreven door

Galoust is een van de vele teleurgestelde bezoekers die maandag in de pen kropen. “Bij aankomt begon het al. Geen wc-papier, geen bedlinnen. Het zag zwart van de mieren en het huisje was niet goed schoongemaakt. Ik werd een beetje boos en zei: je laat een gezin met kleine kinderen en een zwangere vrouw toch geen ranzig huisje ingaan?’"

Volgens het epistel van Galoust werd er niets met de klachten gedaan en stapelden de problemen zich daarna verder op. “Als je je afvraagt waarom we zijn gegaan... Nou, omdat we een keer impulsief de kleintjes wilden verrassen en verwennen. Als ik reviews had gelezen, was ik niet gegaan.”

"Het was poepduur en alles was beschimmeld."

De meeste klachten gaan over mankementen in de huisjes, viezigheid en vooral een gebrek aan hulp. Dennis mailt naar Omroep Brabant: “De klusjesman zou op maandag al komen maar toen we op vrijdag naar huis gingen was hij er nog niet geweest. Dit was de druppel, we gaan nooit meer.”

Wilma zegt: “Het was poepduur en alles was beschimmeld, maar ja, de kleinkinderen vonden het leuk.”

Natascha schrijft dat ze een dag eerder naar huis is gegaan: “Bij aankomst zaten er gaten in de muur. Er was geen bedlinnen en het gereserveerde babypakket was niet aanwezig. De tv deed het niet, er was geen afzuigkap en de gaspitten gingen tijdens het koken uit. Er was geen wc-deksel en de bedden waren doorgezakt”, zegt ze.

Ook Peter kan zich daarin vinden: “Echt te vies voor woorden. Alles oud en smerig. Konden niet eens binnen omdat het slot kapot was. Onder de bedden lag de zooi van de vorige mensen nog. En dan hadden wij nog gevraagd extra goed schoon te maken in verband met de sondevoeding van onze zoon. Ons zul je er nooit meer zien.”

"Mensen hebben altijd wat te klagen."

Toch zijn er mensen die een compleet andere lezing hebben. Wesley zegt: “Ben er in juli een midweek geweest en nergens last van gehad. Mensen hebben altijd wat te klagen.”

Volgens Werner moeten mensen ook realistischere verwachtingen hebben: “Als je wel goedkoop op vakantie wil, dan kan je ook verwachten dat het wat minder is. Ja, op tv ziet het er allemaal veel mooier uit. Ze geven in ieder geval hun minpunten toe.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.