Kluis gevonden na politieachtervolging, maar van wie is deze?

De politie heeft dinsdag na de inval in een loods in Someren per toeval ook een kluis gevonden. Het is nog onduidelijk wat erin zit. De politie weet namelijk niet van wie de kluis is.

De politie deed rond twee uur 's middags een inval bij de loods aan de Kanaalstraat in Someren. Er bleek een flinke wietplantage te staan. Vier mensen werden opgepakt. Tijdens de achtervolging vond de politie per toeval de kluis. "Dat gebeurde toen we in de struiken achter de daders aan zaten", aldus een van de agenten.

Agenten hebben gekeken of er aangifte is gedaan van diefstal van de kluis, maar dat leidt nog nergens toe. "Mocht je jouw kluis herkennen dan kun je je melden met het sleuteltje en de code", aldus de politie.

