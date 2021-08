PSV wint overtuigend van Midtjylland en staat met één been in play-offs CL

PSV viert de 3-0 (foto: Orange Pictures). vergroot

PSV kan de volgende - en tevens laatste - voorronde in de Champions League al ruiken. Door een overtuigende 3-0 overwinning in de heenwedstrijd tegen FC Midtjylland moet het in de return volgende week in Denemarken wel heel gek lopen wil PSV niet doorstoten naar de volgende ronde.

Een gedroomde start als twee weken geleden in eigen huis tegen Galatasaray zat er ditmaal niet in voor PSV. Toen scoorden de Eindhovenaren al binnen twee minuten. Nu moesten de 23.500 fans in het Philips Stadion iets langer wachten op de openingstreffer. PSV opende weliswaar fel, maar was ook onrustig en slordig aan de bal. Ibrahim Sangaré leed in die beginfase af en toe wat balverlies na een paar slordige passes op gevaarlijke plekken op veld. Echt gevaarlijk werd Midtjylland niet.

Na het eerste kwartier leek het er heel even op dat de bezoekers uit Denemarken wat meer de overhand zouden krijgen, maar juist op dat moment sloeg PSV toe. Het was mede te danken aan de individuele klasse van Noni Madueke. De 19-jarige Engelsman kreeg na twintig minuten de bal aangespeeld rond de rand van het zestienmetergebied. Madueke zette zijn tegenstander op het verkeerde been, draaide naar zijn linker en krulde de bal vervolgens prachtig in de verre hoek: 1-0.

De blijdschap en opluchting waren voelbaar in Eindhoven, maar de ploeg van trainer Roger Schmidt leunde niet achterover. Na 29 minuten speelde André Ramalho, die sinds zijn komst een uitstekende indruk achterlaat, de bal vanaf eigen helft over de verdediging van Midtjylland heen, waar Mario Götze slim stond opgesteld. De Duitser nam de bal knap mee met de borst en zijn schot veranderde zo van richting dat het 2-0 werd.

Echte teamgoal

Opnieuw konden de PSV-fans uit hun dak en het zou niet lang duren voor dat weer het geval was. Nog geen 180 seconden later lag de bal namelijk weer achter Midtjylland-doelman Jonas Lössl: een aanval waarbij zo’n beetje iedere PSV’er de bal aanraakte kwam uiteindelijk voor de voeten van Cody Gakpo terecht, die de bal voor een leeg doel simpel kon binnentikken: 3-0. PSV zorgde met fris en fel voetbal dat de Deense opponent geen moment op adem kon komen.

Ook na de rust was het tempo dat PSV hanteerde onverminderd hoog. Midtjylland kon niet mee in het tempo van PSV, wist geen vuist te maken en kreeg geen enkele noemenswaardige kans. Na een uur liet PSV de teugels even vieren, maar ook toen kwam de ploeg van Schmidt eigenlijk geen moment in de problemen. De Eindhovenaren waren zelf nog dicht bij een treffer, maar onder anderen Madueke, Gakpo en Eran Zahavi slaagden er niet om Lössl voor een vierde keer te verschalken.

Voor PSV gaat nu de focus op komende zaterdag, wanneer de Eindhovenaren het in Amsterdam tegen Ajax opnemen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Een paar dagen later, op dinsdag, volgt de return in Denemarken tegen FC Midtjylland. Daar moet PSV de klus klaren en zich definitief gaan plaatsen voor de laatste voorronde in de Champions League.

